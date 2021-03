Ambiente: Federazione caccia, valorizzare i boschi e le sue molteplici funzionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 21 marzo di ogni anno ricorre la Giornata internazionale dei boschi e delle foreste, istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa preziosa risorsa, in pericolo a livello planetario e che offre all’uomo importanti funzioni vitali. A livello mondiale purtroppo la situazione delle nostre foreste si aggrava di anno in anno per il problema del disboscamento delle aree equatoriali e tropicali, per gli incendi diffusi, per la pressione demografica e per il suo depauperamento in genere". E' il commento della Federazione italiana della caccia in occasione della Giornata internazionale dei boschi e delle foreste". "Si stima infatti che 12 milioni di ettari di bosco vengono persi ogni anno a livello planetario. Problemi ulteriormente amplificati dal cambiamento climatico, che rende ulteriormente più vulnerabili i nostri boschi per le cambiate condizioni stazionali, e che a sua volta è accentuato dallo stesso disboscamento in quanto viene a meno la capacità di stoccare CO2 con la fotosintesi. La riduzione delle foreste e dei boschi contribuisce ad aumentare il rilascio dei gas serra nell’atmosfera nell’ordine del 12-20 per cento del totale delle cause", si legge in una nota. (segue) (Com)