Ambiente: Federazione caccia, valorizzare i boschi e le sue molteplici funzionalità (2)

- "Tutti i nostri boschi - continua la Federazione italiana della caccia - meriterebbero invece un’adeguata gestione che ne valorizzi i loro aspetti ambientali e funzionali e al contempo incentivi anche l’economia del legno, che nel nostro Paese è sicuramente poco sviluppata e sostenuta. Ricordiamo infatti che solo con una attenta selvicoltura si possono valorizzare al meglio le funzionalità e le redditività dei nostri boschi. Infine - prosegue la nota - vanno valorizzate tutte le molteplici funzionalità di un bosco e tra queste c’è sicuramente la risorsa faunistica. Nell’ecosistema forestale non può essere tralasciata la sua componente di fauna selvatica in quanto ne fa parte appieno e ne segue tutti i suoi cicli. Ricordiamo infatti che gli interventi antropici nel bosco influenzano direttamente le categorie faunistiche forestali e quindi la selvicoltura stessa non può farne a meno di considerarle nell’ambito delle scelte di gestione. Ci sono inoltre obblighi di legge che richiedono interventi attivi per la tutela delle specie di interesse comunitario nelle aree boschive di Rete Natura 2000, ma ci sono anche categorie faunistiche che incidono sull’evoluzione del bosco (come gli ungulati) e che quindi devono essere valutate adeguatamente. Quello che auspichiamo è quindi che le nostre foreste vengano sempre considerate e valutate nella loro integrità di componenti costruttivi, in quanto solo un bosco ricco di tutte le sue componenti, tra cui la fauna selvatica, può definirsi tale", conclude la federazione. (Com)