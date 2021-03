Lavoro: Orlando, serve piena attuazione codice pari opportunità e art.27

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve una piena attuazione del codice pari opportunità e dell'art.27 che proibisce a potenziali datori di lavoro di fare domande sulle prospettive future delle donne. Bisogna fare più controlli e promuove azioni che incidano su questo passaggio con piattaforme anonime per denunciare chi viola l'articolo". Lo ha detto Andrea Orlando, ministro per il Lavoro intervenuto al webinar dal titolo "Obiettivo 62% - l'occupazione femminile come rilancio nazionale".(Rin)