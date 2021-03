Roma: Figliomeni (Fd'I), accesso agli atti per appurare legittimità nomina compagna Lemmetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la consulenza affidata alla signora Silvia Di Manno con la delibera di giunta del 15 marzo, abbiamo presentato in aggiunta all'interrogazione di ieri un nuovo accesso agli atti perché non ci convincono le giustificazione date dall'assessore all'urbanistica Montuori, presso il cui ufficio collaborerà la compagna dell'assessore al bilancio Lemmetti". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "Abbiamo chiesto di acquisire i curricula vitae dei vari candidati che si sono proposti, debitamente protocollati oppure risultanti da email con data certa, ai fini della selezione che l'esponente grillino sostiene di aver fatto. Attendiamo pure di conoscere dal Segretario Generale e dal Capo dell'Avvocatura la legittimità dell'operazione in quanto l'art. 31 dello Statuto di Roma Capitale stabilisce che i collaboratori assunti con queste modalità non debbano avere dei rapporti di vincolo affettivo con i titolari delle cariche. Poiché sia Lemmetti che Montuori sono esponenti della giunta 5 Stelle, che è un organo collegiale come peraltro si evince dalla delibera di nomina, riteniamo che entrambi si debbano dimettere ed auspichiamo che lo faccia al più presto anche la Raggi". (Com)