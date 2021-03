Solidarietà: Raggi, visita e donazione alimenti a Caritas di Acilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo andati a trovare Padre Stefano, responsabile del presidio Caritas “Santa Gianna Beretta Molla” nel quartiere di Acilia, all’interno del Municipio X". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Con l’aiuto di volontari e donatori, qui vengono seguite 400 persone tra famiglie bisognose e destinatarie del progetto ‘Mamma’, che si prende cura delle donne incinte o con bambini molto piccoli. Di recente questo centro ha subito un furto gravissimo: sono stati portati via circa 200 litri d’olio, centinaia di pacchi di biscotti, formaggio, bevande e prodotti per neonati. Un gesto che si commenta da solo. Per questo abbiamo donato loro una parte dei prodotti destinati al nostro mercato sociale dell’Appagliatore di Ostia, raccolti grazie alla generosità dei cittadini: pasta, cibo e legumi in scatola, prodotti per i bambini, farina e altri beni essenziali. La solidarietà è tanta, e si fa sentire: i residenti di zona hanno preso a cuore la situazione e hanno organizzato una raccolta fondi sui social. Voglio ringraziare tutti: i sacerdoti che giorno dopo giorno portano avanti l’impegno speciale di aiutare chi si trova in difficoltà, i volontari che distribuiscono e consegnano pacchi, i cittadini sensibili e generosi. In questo momento, più che mai, è importante esserci per chi ha bisogno di noi". (Com)