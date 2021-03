Finlandia: fonti stampa, governo presenterà legge con misure restrittive anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Finlandia intende presentare una legge speciale che imponga restrizioni agli spostamenti e l'obbligo di indossare la mascherina per contrastare il contagio da Covid-19. Lo riferisce il quotidiano finlandese "Hensingin Sanomat", specificando che il disegno di legge dell'esecutivo potrebbe essere presentato al Parlamento già all'inizio della settimana. Il governo della premier Sanna Marin intende arrivare all'approvazione della legge nel giro di una settimana. I nuovi regolamenti verrebbero inizialmente applicati nella regione della capitale Helsinki e a Turku, le aree più colpite dal coronavirus. Secondo "Hensingin Sanomat", in caso di approvazione della legge potrebbe essere necessario l'impiego dell'esercito per controllare l'applicazione delle misure in tutto il Paese, non essendo sufficiente solo il lavoro delle forze dell'ordine. (Sts)