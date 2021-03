Perù: ex presidente Fujimori riportato in carcere dopo esami in clinica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente del Perù Alberto Fujimori è stato riportato nel carcere di Barbadillo presso la sede della Direzione delle operazioni speciali (Diroes) della polizia, a Lima, dopo un breve ricovero nella clinica Centennial per problemi respiratori. Lo ha reso noto su Twitter la figlia Keiko, candidata di Forza popolare alla presidenza alle elezioni dell'11 aprile. Dopo il test antigenico del coronavirus, anche quello molecolare è risultato negativo. Si attendono gli esiti di altri esami. Fujimori era stato ricoverato per la bassa saturazione di ossigeno nel sangue, dell’89-90 per cento, al di sotto del livello fisiologico, compreso tra il 95 e il cento per cento. L’ex presidente ha 82 anni e diverse patologie, tra le quali l’ipertensione, la fibrillazione atriale, un’ernia lombare e una lesione del cavo orale, la leucoplasia; inoltre ha subito diversi interventi chirurgici. (segue) (Brb)