Perù: ex presidente Fujimori riportato in carcere dopo esami in clinica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fujimori, presidente dal 1990 al 2000, è stato condannato nel 2009 a 25 anni di reclusione per crimini contro l’umanità, perché ritenuto responsabile tra l’altro degli eccidi compiuti da uno squadrone dell’Esercito – gruppo Colima – ai danni di presunti terroristi di Sendero Luminoso. A questa si è aggiunta la condanna per peculato e uso improprio di fondi statali. Essendo condannato per crimini contro l’umanità, Fujimori non può godere di benefici come la libertà condizionale o una grazia ordinaria. Tuttavia gode di condizioni di detenzione privilegiate: è l’unico detenuto in un carcere costruito appositamente per lui all’interno di un complesso della polizia; la sua cella ha tre stanze e l’ex presidente riceve numerose visite settimanali e assistenza medica permanente. (Brb)