Libia-Italia: cooperazione economica e migranti al centro dell'incontro Dabaiba-Di Maio

- La cooperazione commerciale ed economica, il dossier delle migrazioni, le sfide del nuovo Governo di unità nazionale (Gun) della Libia e il partenariato strategico tra Roma e Tripoli. Sono, questi, alcuni dei temi affrontati dal primo ministro del Gun, Abdulhamid Dabaiba, durante l'incontro tenuto stamane con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Secondo quanto si legge in un comunicato del Gun, Dabaiba “ha ricevuto il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, che si è complimentato con il premier per aver ottenuto la fiducia dalla Camera dei rappresentanti, augurando a lui e ai membri del suo governo ogni successo nelle funzioni a loro affidate e sottolineando l’importanza dei contatti tra i due Paesi alla luce della presenza di un Governo di unità nazionale”. Durante l’incontro, tenutosi nella sede del Consiglio dei ministri domenica mattina, "il ministro italiano ha espresso il suo desiderio di sviluppare le relazioni tra i due Paesi, al livello del partenariato strategico, sottolineando che l’Italia guarda con grande interesse alla Libia e desidera aumentare la propria presenza diplomatica per rafforzare la fiducia tra i due Paesi", prosegue la nota. (segue) (Lit)