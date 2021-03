Libia-Italia: cooperazione economica e migranti al centro dell'incontro Dabaiba-Di Maio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Gun ha discusso con Di Maio della riattivazione dei legami bilaterali nei settori dello sviluppo e del commercio. Per quanto riguarda il dossier dei migranti, Dabaiba ha sottolineato che si tratta di una questione internazionale, che non è legata soltanto alla Libia, e che non è possibile risolvere soltanto "dal centro" (ha detto, riferendosi al Mar Mediterraneo e al fatto che la Libia sia Paese di transito), ma bisogna lavorare tramite politiche solidali che affrontino il dossier "a partire dal Paese d’origine, fino al Paese di destinazione". Da parte sua, secondo la nota, Di Maio ha ribadito che "oltre alla migrazione ci sono altri dossier su cui occorre collaborare con la Libia, e riguardo ai quali bisogna sostenere il Paese". A conclusione dell’incontro, Dabaiba ha ringraziato l’ambasciatore d’Italia, Giuseppe Buccino Grimaldi, per la sua continua presenza e il suo operato a Tripoli nelle circostanze più difficili, sottolineando la necessità di non limitarsi a visite stagionali e circoscritte tra le due parti e di mantenere un processo di comunicazione continuo e fruttuoso, oltre a una cooperazione in tutti i campi, nell’interesse di entrambi i Paesi. All’incontro hanno partecipato anche la ministra degli Esteri del Gun, Najlaa al Manqoush, l’addetto agli Affari europei presso il ministero degli Esteri libico, l’ambasciatore Buccino e l’inviato speciale del ministro Di Maio in Libia, Pasquale Ferrara. (Lit)