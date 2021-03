Kosovo: oggi elezione nuova segreteria del partito Ldk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi la Lega democratica del Kosovo (Ldk) eleggerà la sua nuova segreteria. Dopo l'elezione nei giorni scorsi di Lumir Abdixhiku come nuovo leader del partito, il consiglio generale dell'Ldk si riunirà per decidere le alte cariche della formazione. La scelta di Abdixhiku segue lo statuto della Lega democratica del Kosovo. Nell'agenda della seduta odierna vi sarà anche una discussione sul programma di partito. Abdixhiku, ministro delle Infrastrutture durante l'ex governo guidato da Albin Kurti, si è detto onorato di essere stato eletto alla carica e di essere consapevole delle sfide che lo attendono. "Oggi apriamo una nuova pagina con traguardi e obiettivi per riportare l'Ldk al suo posto legittimo nella scena politica del Kosovo. La strada da percorrere non è facile ma deve avere successo e deve essere giusta. La strada da percorrere richiede la mobilitazione delle menti più brillanti che abbiamo tra noi. La strada da percorrere richiede il ritorno dei sostenitori dell'Ldk che si sono separati tempestivamente da noi. La strada da percorrere richiede l'apertura alle menti più brillanti del paese che vedono l'Ldk e la sua idea come la loro convinzione originale", ha detto Abdixhiku dopo l'elezione a leader del partito.(Seb)