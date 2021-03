Abruzzo: azienda di Pescara protagonista nella riqualificazione del porto di Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un momento storico – hanno dichiarato il presidente di Pangea, Giuseppe Luciani, il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, presente alla prima detonazione insieme al presidente dell'Authority portuale Massimo Deiana -. Ora abbiamo uno spazio importante con progetti in corso per un'area fondamentale per la città". La prima fase di demolizione (le altre tre proseguiranno nelle prossime settimane) ha interessato la torre servizi, alta 54,40 metri ed un tempo adibita agli elevatori per il sollevamento dei cereali. A generare il rapido collasso della struttura, la detonazione di 40 chilogrammi di esplosivo dislocati in più punti del manufatto: la caduta è stata attutita da tre materassi appositamente disposti, contornati da vasconi di 200 metri di lunghezza, riempiti di acqua e micce detonanti, disposti lungo il perimetro dei silos per la generazione di barriere per la mitigazione delle polveri. "Questo intervento – sottolinea Luciani - dimostra che anche nei momenti di crisi possono esserci opportunità di ripresa economica e di rilancio imprenditoriale. Nonostante il difficile momento dovuto all'emergenza sanitaria – conclude il presidente di Pangea – in Abruzzo c'è una realtà solida che vince la sfida ed emigra in terra sarda". (Gru)