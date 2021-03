Libia-Italia: premier Dabaiba incontra Descalzi (Eni), focus su cooperazione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha incontrato oggi a Tripoli l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Lo riferiscono fonti del governo libico ad “Agenzia Nova”. Durante l’incontro, avvenuto alla presenza del ministro del Petrolio del Gun, Mohammed Aoun, le parti hanno discusso delle attività di Eni in Libia, dei mezzi per far procedere l’economia libica e della cooperazione nel settore dell’energia da fonti rinnovabili, tenendo conto della crescente domanda energetica globale e delle sfide ambientali. Da parte sua, il capo del governo unitario libico ha sottolineato la necessità che Eni investa e promuova la responsabilità sociale nei settori della salute, dell’istruzione, della formazione professionale e dell’energia elettrica. Quest’ultima, in particolare, è considerata dal premier una “priorità urgente” per la Libia. Da parte sua, Descalzi ha ribadito il pieno impegno dell’azienda per quanto riguarda le attività e i progetti operativi nel Paese, con un focus sul gas naturale, cercando di minimizzare al contempo l’uso di fonti energetiche ad alto impatto ambientale. (Lit)