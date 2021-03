Mali: Stato islamico rivendica attacco del 15 marzo nella regione di Gao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato islamico ha rivendicato oggi l’attacco del 15 marzo in Mali, nella regione di Gao, a sud-ovest di Ansongo, in cui 33 membri delle Forze armate maliane (Fama) sono morti e altri 14 sono rimasti feriti. La rivendicazione è stata pubblicata dal sito del Site Intelligence Group, organizzazione non governativa statunitense che monitora le attività di gruppi terroristici. I jihadisti hanno aggiunto di essersi appropriati di tre veicoli, di armi e munizioni. Secondo quanto riferito da un comunicato dell’Esercito maliano subito dopo i fatti, l’attacco è avvenuto nell’area di Tessit, nel triangolo territoriale di confine noto come Liptako-Gourma, e negli scontri che sono seguiti sono morti anche 20 jihadisti. Prima della rivendicazione alcuni analisti avevano osservato un “modus operandi” simile a quello del gruppo dello Stato islamico del Grande Sahara (Isgs), guidato da Adnan Abu Walid al Sahraoui. Altri, invece, avevano ipotizzato che l’episodio fosse riconducibile alla guerra dichiarata fra i combattenti dello stesso Isgs e quelli del Gruppo di sostegno all’Islam e ai musulmani (Jnim).(Res)