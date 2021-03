Covid: assessore Lazio, caricati oltre 12 mila attestati vaccinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio per l'attestato vaccinale è iniziata la migrazione dei dati presenti in anagrafe vaccinale al fascicolo sanitario elettronico: per completare tale processo, che ha bisogno anche di una validazione digitale, ci vorranno alcuni giorni. Al momento, sono stati caricati quelli delle giornate del 17 e 18 marzo, oltre 12 mila. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. L'attestato riporta i dati anagrafici, la data della prima e della seconda somministrazione, la tipologia di vaccino e il lotto di produzione. Infine, è presente un qr code per verificarne l'autenticità attraverso la app Salute Lazio. (Rer)