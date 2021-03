Roma: video denuncia su social da associazione gay, due giovani aggrediti per un bacio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha visto due giovanissimi scambiarsi un bacio sulla banchina opposto da dove era lui nella stazione Valle Aurelia, e si è addirittura avventurato ad oltrepassare i binari per andare a picchiarli. A denunciare l’episodio avvenuto alcuni giorni fa a Roma è stata l’associazione Gaynet Italia postando un video sul proprio canale Youtube. L’uomo, di circa 40 anni, dopo essere sceso sui binari per risalire sulla banchina dove erano i due ragazzi, ha iniziato a colpirli in maniera scomposta con calci e pugni. A quanto si apprende le forze dell’ordine non sembrano essere state informate dell’accaduto ma hanno comunque iniziato ad indagare.(Rer)