Mafie: Conte, intensificare sforzi contro organizzazioni criminali, serve partecipazione di tutti

- "Le organizzazioni mafiose sono diventate una grande holding finanziaria che mobilita un volume di 'malaffare' pari all’11 per cento del nostro Pil. Parliamo di circa 220 miliardi di euro l’anno: più di quanto l’Europa ci mette a disposizione con il programma Next generation EU. Dobbiamo intensificare i nostri sforzi e moltiplicare il nostro impegno per contrastare la corruzione, per combattere le organizzazioni criminali". Lo scrive su Facebook l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che aggiunge: "All’economia indebita, sommersa, riciclata dobbiamo rispondere con la tensione etica, rafforzando le nostre politiche sociali, gli investimenti nell’istruzione e le contromisure giuridiche". (segue) (Rin)