© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due ragazzi picchiati per un bacio. Sembra incredibile ma è successo a una coppia gay pochi giorni fa a Roma. Hanno tutto il nostro sostegno. Ora subito la legge Zan contro l'omofobia. È tempo di un Paese più giusto per tutti". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Com)