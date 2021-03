Pomezia: Ghera-Righini (Fd'I), veto a intitolazione giardino a norma Cossetto offende martiri foibe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desta sconcerto la decisione della Amministrazione comunale di Pomezia di bocciare la proposta di intitolare un giardino pubblico della città a Norma Cossetto. Inaccettabili le motivazioni addotte da alcuni consiglieri Pd e M5stelle, intrise di ignoranza e becero ideologismo tendente a negare, o ancora peggio a spiegare, il martirio della giovane istriana con il suo essere figlia del podestà, e volto a disconoscere la tragedia delle decine di migliaia di persone uccise nelle foibe". Così in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio e Giancarlo Righini consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia. "Stigmatizziamo come anche stavolta nessuna delle persone presenti abbia sentito il dovere di difendere la memoria di Norma Cossetto, anche in quanto simbolo delle vittime femminili di tutte le guerre. Dispiace che la cittadinanza di Pomezia, sempre osservante e partecipe del Giorno del Ricordo, debba essere rappresentata da consiglieri comunali che disattendono la stessa legge 92 dello Stato che ha istituito queste celebrazioni". (Com)