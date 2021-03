© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi onoriamo il ricordo di tutte le vittime delle mafie. Il dovere della memoria porta con sé un impegno: far vivere la cultura della legalità nelle nostre relazioni, educare e farla amare. È il giorno per dire grazie a chi lavora tenacemente per aprire strade di libertà". Lo scrive su Twitter la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. (Rin)