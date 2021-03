Vaccini: Roggiani, per caos Lombardia appello al generale Figliuolo, prenda in mano la situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto sta accadendo in Lombardia, in particolare a Cremona, è inaccettabile e non più tollerabile. Come non è tollerabile che la vicepresidente scarichi le responsabilità su quella che è di fatto una creazione della giunta Fontana, ovvero Aria, il sistema controllato al 100 per cento da Regione, presieduto da vertici vicini a Lega e Forza Italia". È quanto dichiara in una nota la segretaria metropolitana Pd Milano Silvia Roggiani in merito alla gestione della Regione Lombardia della campagna vaccinale contro il Covid-19. "Le responsabilità di questo fallimento sono, perciò, in capo a tutta la maggioranza che governa la Lombardia, che non può tirarsi indietro con un tweet - attacca ancora l'esponente dem - Quanto ancora dobbiamo aspettare prima che Fontana, Moratti, Bertolaso abbiano un sussulto di dignità e si facciano da parte? Mentre in Lombardia per gli errori della piattaforma di prenotazione gli hub vaccinali vanno deserti, nel Lazio si registra un crollo dell'indice di mortalità con l'80 per cento degli over 80 già vaccinati. Facciamo un appello al generale Figliuolo: la macchina politica e tecnica è nel caos più totale, venga qui e prenda in mano la situazione. Questa giunta sta umiliando gli sforzi immensi di medici, infermieri e operatori sanitari, per non parlare di quelli di tutte le cittadine e di tutti i cittadini lombardi, che hanno davvero perso la pazienza". (com)