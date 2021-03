Difesa: arrivate a Pratica di Mare 333.600 dosi di vaccino Moderna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia, grazie alla collaborazione con ASST Santi Paolo e Carlo, oltre all'ospedale militare di Baggio con 1.300 vaccini al giorno, con la trasformazione del Drive-through di Parco Trenno di Milano potranno essere somministrati a pieno regime fino a 2.000 vaccini al giorno. Lunedì a Sant'Angelo lodigiano, grazie alla collaborazione con ASST di Lodi, verrà aperto un nuovo Presidio vaccinale con il supporto di personale sanitario militare con una capacità a pieno regime di fino a 650 vaccini al giorno. Da martedì, invece, presso la cittadella militare della Cecchignola inizieranno le vaccinazioni a favore dei cittadini, con una capacità fino a 2.500 vaccini a giorno a pieno regime. Continua l'attività a Isernia, a Pomigliano d'Arco, a Cosenza, dove è stato riconvertito l'ospedale da campo dell'Esercito e a Caserta, un modello di sinergia tra Difesa e Asl, dove i militari hanno messo a disposizione le infrastrutture e personale per il supporto logistico e i medici dell'azienda sanitaria provvedono alle vaccinazioni con una capacità ad oggi fino a 1.300 vaccini al giorno, a pieno regime arriveranno a 2.000. (Com)