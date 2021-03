Germania: possibile conflitto di interessi per ministro Salute Spahn su acquisto mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn potrebbe essere coinvolto in un caso di conflitto di interessi a causa dell'acquisto di maschere protettive FFP2 effettuato lo scorso anno dal suo dicastero. Come emerge dai documenti inviati dal ministero al Bundestag, le mascherine sarebbero state acquistate dalla compagnia Burda GmbH. Secondo il settimanale "Der Spiegel", il marito di Spahn, Daniel Funke, lavora come lobbista e responsabile dell'ufficio di rappresentanza Burda a Berlino, creando dunque un caso di conflitto di interessi per l'attuale ministro tedesco. Il dicastero della Salute federale ha inviato giovedì alla commissione Sanità del Bundestag un ampio elenco di aziende con le quali sono stati stipulati contratti per la consegna di maschere protettive, fra cui appare Burda GmbH. Secondo l'elenco, la società ha consegnato 570 maschere maschere FFP2 al ministero guidato da Spahn. (Geb)