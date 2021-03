© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni al giornalista Sergio Nazzaro per menzione speciale premio nazionale Don Diana e a don Franco Monterubbianesi, Nando Dalla Chiesa, Rosario Esposito La Rossa. Importante loro impegno nella lotta alle mafie. Sempre dalla parte degli ultimi e dei più fragili". Lo scrive in un post su Twitter il sindaco di Roma Virginia Raggi. (Com)