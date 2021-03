Egitto: governo valuta incentivi per potenziare industria del legno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto sta valutando di introdurre un pacchetto di incentivi per incoraggiare la produzione locale di pannelli di fibra a media densità (Mdf), derivati del legno. Lo ha annunciato il ministero dell’Industria e del Commercio del Cairo. La notizia giunge dopo che il ministro, Nivene Gamea, ha presieduto il primo incontro dell’Alto comitato per il legno. Il comitato comprende rappresentanti dei ministeri delle Finanze, dell’Ambiente, dell’Irrigazione, delle Telecomunicazioni, degli Alloggi, dei Trasporti, degli Affari pubblici, oltre a diversi esperti e rappresentanti dell’Autorità generale egiziana per gli investimenti (Gafi). “Il compito più importante del comitato è preparare uno studio di fattibilità integrale sui meccanismi necessari a incoraggiare la costruzione di impianti per produrre Mdf da scarti agricoli, foglie di palma e paglia di riso, come anche preparare un pacchetto di incentivi per attirare investimenti nel settore”, ha detto Gamea, aggiungendo che “il comitato preparerà uno studio per ampliare l’impianto di specie arboree”. Obiettivo, secondo il ministro, è “ampliare le esportazioni di mobili mediante la fornitura dell’input produttivo, e un aumento del valore aggiunto dei prodotti egiziani, sui mercati locali e internazionali”. Secondo Gamea, ciò “contribuirà anche a ridurre il conto delle importazioni di legno”. Le importazioni di legno in Egitto ammontano attualmente a 1,37 miliardi di dollari all’anno. (Cae)