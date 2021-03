Milano: Fd'I, in viale Molise tolleranza zero contro degrado e violenza, è ora di sgomberare immobili occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È giunta l'ora di sgomberare gli immobili occupati abusivamente, partendo da quel che generano degrado e rischio per la salute e l'incolumità dei residenti, come nel caso di Viale Molise". È quanto dichiarano in una nota Andrea Mascaretti capogruppo Fratelli d'Italia a Palazzo Marino e il deputato Stefano Maullu, coordinatore cittadino del partito. "Il degrado genera altro degrado e deve essere contrastato subito, prima che aumenti - puntualizzano i due politici di Fd'I - Il Comune deve chiarire la sua posizione rispetto ai centri sociali che oggi sono intervenuti in viale Molise per proteggere gli occupanti abusivi, dopo la recente aggressione con accoltellamento da parte di 4 magrebini nei confronti di loro connazionali, presumibilmente per derubarli. Situazioni di violenza contro le quali chiediamo tolleranza zero e difesa dei cittadini che risiedono in zona e sono sempre più preoccupati per la violenza dilagante. Il nostro appello - concludono Mascaretti e Maullu - è rivolto anche al ministero dell'Interno dal quale ci aspettiamo segnali concreti per aumentare la sicurezza a Milano".(com)