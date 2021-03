Covid: Ghera (Fd'I), chiarezza da Zingaretti e D'Amato su sostituzioni per chi rifiuta Astrazeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cosa aspettano l'assessore alla Sanità D'Amato e il governatore Zingaretti a mettere a punto un sistema di prenotazione rapido ed efficace per tutti coloro che vogliono vaccinarsi al posto delle migliaia di persone che in queste ore stanno rifiutando il siero di Astrazeca nella nostra Regione?" Se lo chiede in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. "Lo stesso D'Amato, qualche giorno fa, aveva parlato di 'panchine' o liste di sostituti. Bene: dove dovrebbero registrarsi queste persone? E' stato forse predisposto un numero verde? Un link nel sito ufficiale dove oggi già avvengono le prenotazioni in base alle fasce d'età?. Le Asl da sole non bastano -continua la nota-. Né si può immaginare di vaccinare il 'primo' soggetto che si incontra per strada senza prima mettere a punto una regolamentazione chiara, accessibile a tutti e trasparente. D'Amato e Zingaretti - conclude Ghera - la smettano con gli spot futuribili come quello odierno legato allo Spallanzani e allo Sputnik che vedrà la luce, se mai la vedrà, solo a estate inoltrata e inizino a pensare alle cose quotidiane più concrete come quella, appunto, della gestione delle liste di sostituti". (Com)