Afghanistan-Usa: segretario Difesa Austin incontra presidente Ghani a Kabul

- Il presidente dell’Afghanistan, Ashraf Ghani, ha incontrato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, giunto oggi a Kabul per una visita non annunciata. Lo riferisce la presidenza afgana, secondo quanto riporta il portale “Tolo News”. Durante l’incontro entrambe le parti hanno espresso “preoccupazione” per il recente aumento della violenza nel Paese. Ghani e Austin hanno sottolineato che una pace durevole e giusta è la soluzione primaria per la situazione attuale in Afghanistan, e Washington, secondo il segretario statunitense, sostiene il governo di Kabul al riguardo. “Sono molto grato per il tempo trascorso oggi con il presidente Ashraf Ghani”, ha scritto Austin sul suo profilo Twitter. “Sono venuto in Afghanistan per ascoltare e imparare. Questa visita è stata di grande aiuto per me, e contribuirà alla mia partecipazione alla revisione che stiamo effettuando con il presidente Usa (Joe Biden)”, conclude il tweet. (Res)