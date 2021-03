© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo superare il ritardo del Parlamento italiano sulla legge Zan. Perché come dimostra questo video l'omofobia non aspetta. La calendarizzazione al Senato è un impegno, per una comunità dei diritti contro l'odio." Lo scrive su Twitter la vicepresidente del Senato e responsabile giustizia e diritti del Pd, Anna Rossomando, postando il video dei ragazzi aggrediti a Roma. (Rin)