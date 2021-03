Brexit: commissaria Ue McGuinness, Irlanda del Nord si trova in una situazione difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Irlanda del Nord si trova in una situazione difficile, dovendo affrontare le conseguenze della Brexit. Il Regno Unito e l'Unione europea devono ridurre le tensioni e trovare soluzioni come partner alla pari, come ha dichiarato la commissaria Ue per i servizi finanziari, Mairead McGuinness. "Siamo in una situazione difficile, ma siamo partner alla pari e dovremo sederci, auspicabilmente", ha spiegato McGuinness in un'intervista all'emittente britannica "Bbc". La commissaria propone quindi di "ridurre la temperatura" delle tensioni e "trovare soluzioni perché le attività economiche non conoscono confini, gli imprenditori in Irlanda del Nord vogliono una soluzione".(Rel)