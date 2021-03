Vaccino: Speranza, disponibile a fare AstraZeneca quando sarà mio turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sì, farei AstraZeneca, sono disponibile". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in collegamento con “Domenica In”, su Rai1. "Ringrazio il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio per il messaggio utile e di fiducia" dopo la somministrazione di ieri del vaccino con AstraZeneca. "Aspetterò il mio turno -ha aggiunto -. Ho 42 anni, al mio turno sarò prontissimo a fare vaccino con AstraZeneca". (Rin)