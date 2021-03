Brasile: vaccini, governo distribuisce 5 milioni di dosi da usare solo per prime somministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha registrato 2.331 decessi e 72.326 casi ieri. I totali sono saliti rispettivamente a 292.856 e a 11.949.335. La media mobile settimanale dei decessi ha raggiunto il record di 2.234, con un aumento del 49 per cento rispetto ai sette giorni precedenti. Inoltre, la media mobile è stata per il 59mo giorni consecutivo al di sopra di quota mille. Ieri risultavano somministrate le prime dosi di un vaccino a 11.721.357 persone, pari al 5,54 per cento della popolazione, e i richiami a 4.140.109 persone, pari all’1,96 per cento della popolazione. Il totale delle dosi somministrate, 15.615.057, corrisponde al 64,57 per cento di quelle distribuite agli Stati. Il ministero della Salute ha annunciato la distribuzione di altri cinque milioni di dosi che andranno utilizzati tutti come prime dosi, senza lasciare riserve per i richiami. (segue) (Brb)