Brasile: vaccini, governo distribuisce 5 milioni di dosi da usare solo per prime somministrazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambio di orientamento del governo sulle somministrazioni è dovuto alla prospettiva di ulteriori consegne grazie all’avvio della produzione da parte della Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz) con principi attivi importati dalla Cina: Fiocruz prevede di consegnare 3,8 milioni di dosi entro la fine del mese e di arrivare alla produzione giornaliera di un milione entro la stessa scadenza. Le linee guida del Piano nazionale di immunizzazione (Pni) indicavano di conservare il 50 per cento delle dosi per i richiami. Il 19 febbraio il ministero della Saluta ha annunciato che le avrebbe modificate, ma pochi giorni dopo, il 24 febbraio, ha fatto marcia indietro, confermando le indicazioni iniziali. Il nuovo orientamento dovrebbe riguardare i cinque milioni di dosi che si stanno per distribuire e potrebbe essere confermato se le consegne procederanno secondo le attese. (segue) (Brb)