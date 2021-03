Brasile: vaccini, governo distribuisce 5 milioni di dosi da usare solo per prime somministrazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriveranno in ritardo, invece, i prossimi lotti del vaccino AstraZeneca prodotti dal Serum Institute of India (Sii). La casa farmaceutica indiana, secondo quanto riferito dalla stampa internazionale, ha annunciato il ritardo al Brasile, all’Arabia Saudita e al Marocco, attribuendolo alla crescente domanda interna, dato che l’India sta vivendo un aumento dei contagi dall’inizio di marzo, una seconda ondata epidemica. I tre Paesi hanno ordinato ciascuno 20 milioni di dosi. Secondo i dati del governo indiano, aggiornati al 16 marzo, al Brasile sono state fornite quattro milioni di dosi, al Marocco sette milioni e all’Arabia Saudita tre milioni (su un totale di oltre 58 milioni di dosi per 70 Paesi). Un rallentamento delle consegne riguarderebbe anche il Regno Unito. (Brb)