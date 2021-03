Covid: Speranza, sono ottimista per l'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono ottimista per l’estate. In questi mesi sono stato realista nel dire la verità. Ora credo che ci siano le ragioni per guardare con maggior ottimismo al futuro". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in collegamento con “Domenica In”, su Rai1. "Ora bisogna mantenere le precauzioni e le limitazioni sono indispensabili, ma con l'aumentare delle persone vaccinate la situazione andrà a migliorare già alla fine della primavere, inizio estate", ha aggiunto. "Io credo sarà un’estate diversa da queste giornate che stiamo vivendo, anche se ci sarà ancora bisogno di gradualità", ha spiegato Speranza. (Rin)