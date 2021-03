© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le minacce sono sempre inammissibili e ancora di più se originate dalla presentazione di un disegno di legge sacrosanto come quello che prevede l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. Piena solidarietà alla senatrice Licia Ronzulli". Lo scrive su Twitter Silvio Berlusconi, in riferimento alle minacce sui social ricevuti dalla senatrice di Forza Italia. (Rin)