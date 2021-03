Roma 2021: Zevi, caro Calenda non ci se soltanto tu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle tue ultime interviste cadi nello stesso errore che commetti da mesi: ripeti che solo tu e Virginia Raggi siete in campo per Roma, offendendo chi come me si è candidato prima, e da molto più tempo di te lavora sul futuro della città e nella città". Lo scrive in un post su Facebook il candidato a sindaco di Roma Tobia Zevi rivolgendosi a Carlo Calenda. "Non devo spiegarti -continua Zevi- quanto il tuo atteggiamento sia maleducato e arrogante. Non tanto nei miei confronti. Quanto piuttosto in quelli di Monica Cirinnà, Giovanni Caudo e Paolo Ciani: tutta gente che conosce Roma molto meglio di te, che ci si dedica da decenni, e che non ha bisogno di ripassi veloci di letteratura recente, né di improbabili elenchi di associazioni incontrate negli ultimi sei mesi (dico: sei mesi, mica sedici anni)". Al di là della presunzione, "c'è però un grave errore politico nel tuo atteggiamento: quello di chi non capisce che Roma non ha bisogno di un leader 'scansateve-che-so-arrivato-io', qualche manager e due slide ben confezionate. C'è bisogno di una squadra politica vera e plurale, che unisce competenze tecniche a radicamento sociale e territoriale. Questo stiamo provando a fare sfidandoci alle primarie: costruire un gruppo dirigente che sia diverso, ma che dopo possa lavorare insieme. Se tu riuscissi a capirlo non faresti un favore a noi. Faresti un favore alla tua candidatura, che ne guadagnerebbe in serietà. E - soprattutto, - conclude- faresti una cosa utile per il futuro di Roma".(Com)