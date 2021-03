Mafie: Bergamini (FI), lo Stato non abbandonerà nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni anno, il 21 marzo, nel celebrare con l'associazione Libera di Don Ciotti la giornata della memoria e del'impegno delle vittime innocenti delle mafie rinnoviamo il dovere delle Istituzioni nella lotta contro la mafia e ogni forma di violenza". Lo afferma la deputata di Forza Italia, Deborah Bergamini, sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento del Governo Draghi. "Oggi più che mai, nel solco dell'invito di Papa Francesco, dobbiamo tutelare quanti si trovano sotto lo scacco dalle mafie che, sfruttando la pandemia, si stanno arricchendo, insinuandosi in modo sempre più pervasivo nel tessuto produttivo ed economico del nostro Paese. Le istituzioni - spiega - devono proseguire con dedizione nella lotta alle mafie- prosegue il sottosegretario- e si impegneranno con maggior determinazione a non lasciare nessuno indietro così da sostenere tutti coloro che stanno subendo i gravi danni scaturiti dalla crisi", conclude Bergamini. (Com)