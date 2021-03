Turchia: nuovo governatore Banca centrale, priorità sarà lotta all’inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governatore della Banca centrale della Turchia, Sahap Kavcioglu, nominato ieri dal presidente Recep Tayyip Erdogan in sostituzione di Naci Agbal, ha affermato che continuerà a utilizzare strumenti di politica monetaria “in modo efficace” per diminuire l’inflazione. In un comunicato rilasciato dopo aver assunto la carica, Kavcioglu afferma che la Banca “continuerà a utilizzare gli strumenti di politica monetaria efficacemente, in linea con il suo obiettivo principale di realizzare un calo permanente dell’inflazione”. “Il calo dell’inflazione potenzierà la stabilità macroeconomica, mediante la diminuzione del premio per il rischio del Paese e un miglioramento permanente dei costi di finanziamento, e contribuirà allo sviluppo di condizioni essenziali per migliorare l’investimento, la produzione, le esportazioni e l’occupazione”, ha proseguito, ripreso dal quotidiano turco "Daily Sabah". Kavcioglu, ex deputato del partito Giustizia e sviluppo (Akp) di Erdogan, ha ricoperto incarichi di alto livello in diverse banche, inclusi gli istituti di credito statali Halkbank e Vakifbank. Il nuovo governatore, nominato dopo che la Banca centrale ha deciso, il 18 marzo, di aumentare al 19 per cento il tasso d’interesse di riferimento, ha criticato in passato i tassi di interesse elevati, sostenendo – in linea con il presidente Erdogan – che essi provochino indirettamente un aumento dell’inflazione. (Tua)