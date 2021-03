© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la solidarietà mia e di Forza Italia a Licia Ronzulli per le minacce ricevute dopo la presentazione di una condivisibile proposta di legge che introduce l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. Le minacce non la spaventano". Lo scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. (Rin)