Covid: Fratoianni (Si), su vaccini Regioni guidate dalla destra stanno dando il peggio

- "Nella lotta contro la diffusione del contagio e nell'organizzazione della campagna vaccinale di queste settimane, le regioni guidate dal centrodestra nella maggior parte dei casi si sono contraddistinte per inefficienza, opacità e inefficacia." Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "Ancora una volta, nonostante non vi sia più Gallera alla guida dell'assessorato lombardo, quella regione - prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra - continua a dare uno spettacolo indecoroso in queste ore, nonostante lo scaricabarile attuato dalla sig.ra Moratti, e i continui tentativi di Salvini di nascondere la realtà", aggiunge. "Ma cosa si aspetta, da parte del governo nell'assumere direttamente la gestione della sanità lombarda, commissariandola? Non è abbastanza - conclude Fratoianni - quello che è successo finora?"(Com)