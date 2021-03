Croazia: ministra Sviluppo regionale, nei prossimi sette anni prioritario assorbire fondi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi sette anni, la Croazia lavorerà per assorbire quanto più denaro possibile dai fondi dell'Ue e indirizzarlo alle sue regioni meno sviluppate per migliorare gli standard di vita dei cittadini e fermare l'emigrazione. Lo ha dichiarato in un'intervista all'agenzia di stampa "Hina" la ministra per lo Sviluppo regionale e i fondi dell'Ue della Croazia, Natasa Tramisak. I fondi dell'Ue stanno cambiando in meglio la Croazia, ha rilevato la ministra. "Voglio che il loro impatto sia sentito da ogni cittadino e che fermino le tendenze demografiche negative, riportando indietro le persone che stanno emigrando", ha detto Tramisak, sottolineando di aver pianificato personalmente programmi operativi per le regioni della Slavonia, Baranja, e Srijem. "Non ci saranno ritardi. Stiamo parlando di grandi progetti come infrastrutture ferroviarie e progetti di servizi idrici", ha rilevato. (segue) (Seb)