Croazia: ministra Sviluppo regionale, nei prossimi sette anni prioritario assorbire fondi Ue (2)

- Il valore di questi progetti supera i 50 milioni di euro. I piccoli progetti continueranno come previsto e dovrebbero essere completati entro la fine del 2023, ha affermato la ministra. "Credo che a quel punto potremo attuare tutti i progetti appaltati e quindi assorbire l'intera dotazione finanziaria", ha affermato Tramisak. Nel periodo dal 2021 al 2027, la Croazia disporrà di 9,6 miliardi di euro per gli obiettivi della politica di coesione. La Commissione Ue ha chiesto alla Croazia un elenco di aree prioritarie per il cofinanziamento in quel periodo. Quando l'elenco sarà presentato e approvato, le due parti firmeranno un accordo strategico, dopodiché Bruxelles inizierà a dare via libera ai singoli progetti. Tramisak ha detto che la lista sarà presentata entro giugno. Le proposte di progetto dovranno soddisfare uno dei cinque obiettivi fissati dai nuovi regolamenti dell'Ue: l'accento è stato posto su ricerca, innovazione, economia più forte, impresa e sistema sanitario, scienza, istruzione e assistenza sociale. (segue) (Seb)