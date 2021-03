Croazia: ministra Sviluppo regionale, nei prossimi sette anni prioritario assorbire fondi Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti nelle infrastrutture di città, comuni e contee continueranno attraverso un fondo speciale, ha affermato Tramisak. Il più grande progetto finora cofinanziato dall'Ue in Croazia è il ponte di Peljesac. Per il momento non è noto se ci saranno nuovi grandi progetti infrastrutturali. "Una decisione sui progetti strategici non è stata ancora presa. Probabilmente sarà discussa nei prossimi due o tre mesi e il governo deciderà quali saranno quei grandi progetti. Sapremo quindi quanti soldi abbiamo in ogni programma operativo e vedremo se ci saranno progetti importanti come prima", ha detto Tramisak. (Seb)