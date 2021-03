Covid: Locatelli (Cts), nuovo assetto Comitato perché cambiati i contesti e le esigenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato tecnico scientifico (Cts) è cambiato perché "sono cambiati i contesti e le esigenze".Lo ha detto Franco Locatelli, coordinatore unico del Comitato tecnico-scientifico (Cts), a “Mezz’ora in più” su Rai3. "Il precedente Cts ha avuto il merito enorme, in una situazione emergenziale, di aver affrontato una pandemia che nelle prime fase offriva a scenario ignoto", ha spiegato. "Ora il Cts offre un aiuto anche nelle strategia per la politica vaccinale, sono stati integrati profili di immunologi così come le competenze virologiche. C'è stato un cambiamento di focus e contesto", ha aggiunto Locatelli.(Rin)