Vaccini: Piloni (Pd), in provincia di Cremona ancora disagi e il sistema è costato 20 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri e anche oggi a Cremona nessuno in lista. Oggi a Crema più persone di quelle programmate: una sessantina, che i medici e i volontari stanno brillantemente gestendo. Ogni giorno un disservizio. E a pagare sono i cittadini. È vergognoso. E il sistema che Regione Lombardia utilizza ed è gestito da Aria, la società voluta dal presidente Fontana e dall'assessore al Welfare Moratti, è costato 20 milioni di euro. Soldi di tutti". Lo dichiara in una nota Matteo Piloni, consigliere regionale del Pd eletto in provincia di Cremona, dopo gli ennesimi disservizi nella campagna di vaccinazione nel suo territorio. (com)