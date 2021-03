Acqua: Coldiretti, siccità costa all'Italia 1 miliardo all'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La siccità rappresenta l'evento climatico avverso più rilevante per l'agricoltura italiana con un danni stimati in media in un miliardo di euro all'anno soprattutto per le quantità e la qualità dei raccolti. E' quanto afferma la Coldiretti in occasione della giornata mondiale dell'acqua. Nonostante i cambiamenti climatici l'Italia – sottolinea la Coldiretti in una nota - resta un Paese piovoso con circa 300 miliardi di metri cubi d'acqua che cadono annualmente, ma per le carenze infrastrutturali se ne trattengono solo l'11 per cento. Un lusso che – continua la Coldiretti - non ci si può permettere in una situazione in cui con l'emergenza Covid l'acqua è centrale per garantire l'approvvigionamento alimentare in uno scenario globale di riduzione degli scambi commerciali, accaparramenti e speculazioni che spingono la corsa dei singoli Stati ai beni essenziali per garantire l'alimentazione delle popolazione. (segue) (Com)