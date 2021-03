Acqua: Coldiretti, siccità costa all'Italia 1 miliardo all'anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferma della strategicità del settore con i prezzi dei prodotti alimentari che a febbraio 2021 hanno raggiunto a livello mondiale il massimo da quasi sette anni trainati dalle quotazioni in aumento per zucchero, oli vegetali, cereali, latte e carne, sulla base dell'Indice Fao dei prezzi dei prodotti alimentari, che ha raggiunto un valore medio di 116 punti, che rappresenta un incremento del 2,4 per cento rispetto a gennaio, del 26,5 per cento sull'anno precedente e il valore massimo dal luglio 2014. L'aumento delle quotazioni – sottolinea la Coldiretti – conferma che l'allarme globale provocato dal Coronavirus ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico rappresentato dal cibo e dalle necessarie garanzie di qualità e sicurezza ma anche le fragilità presenti in Italia sulle quali occorre intervenire per difendere la sovranità alimentare, ridurre la dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento in un momento di grandi tensioni internazionali (segue) (Com)