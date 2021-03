© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ognuno di noi fa degli errori non dico che anche il Cts non li abbia fatti”. Lo ha detto Franco Locatelli, coordinatore unico del Comitato tecnico-scientifico (Cts), a “Mezz’ora in più” su Rai3, aggiungendo che "in ogni valutazione sono stato pienamente coinvolto. Abbiamo provato a definire quello che ci sembravano le migliori raccomandazioni possibili", ha sèpiegato.(Rin)