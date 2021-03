© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ribadiamo in maniera chiara che il vaccino AstraZeneca è un vaccino sicuro per tutta la popolazione che ha indicazioni a poterlo fare sopra i 18 anni". Lo ha detto Franco Locatelli, coordinatore unico del Comitato tecnico-scientifico (Cts), a “Mezz’ora in più” su Rai3. "Non ci sono motivi per avere riluttanze", ha aggiunto.(Rin)